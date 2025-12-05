ANAAO: DI SILVERIO A TERAMO, “NECESSARIA REVISIONE RESPONSABILITA’ MEDICA”

TERAMO – “Riappropriamoci della nostra professione e soprattutto del rapporto con il cittadino, il che passa inevitabilmente attraverso una revisione di quella che oggi è la responsabilità medica. Non possiamo essere responsabili di tutto, siamo responsabili del nostro lavoro, ma lavorare con una spada di Damocle di ben cinque tribunali contemporaneamente, civile, penale, deontologico, aziendale, erariale, non è facile e non ci dà tranquillità”.

È l’appello lanciato dal segretario nazionale dell’Anaao Assomed, Pierino Di Silverio, che, nel corso del convegno su “Responsabilità professionale e colpa grave”, organizzato dall’Anaao e in corso nella sala conferenze del polo didattico “Gabriele D’Annunzio” dell’Università degli Studi di Teramo, ha posto l’attenzione sul crescente carico di responsabilità che grava sui professionisti del servizio sanitario nazionale.

Lo scopo dell’incontro – si legge in una nota – era quello di offrire un quadro chiaro e aggiornato sulle responsabilità giuridiche in ambito sanitario, in un momento storico in cui il tema è centrale nel dibattito nazionale.

All’evento hanno partecipato medici, psicologi, dirigenti sanitari, medici di medicina generale, veterinari, farmacisti.

Ad aprire i lavori è stato Guevar Maselli, segretario aziendale Anaao Assomed per l’Asl di Teramo, che dopo aver sintetizzato gli obiettivi del convegno e ringraziato i presenti ha passato la parola per i saluti alle autorità e ai rappresentanti istituzionali: il vescovo della diocesi di Teramo-Atri, Lorenzo Leuzzi; il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto; il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia; il consigliere regionale Paolo Gatti.

Due le sessioni del convegno.

La prima, moderata da Alessandro Grimaldi, segretario regionale dell’Anaao, e Antonio Lessiani, presidente dell’Ordine degli avvocati della provincia di Teramo, approfondisce il quadro normativo della colpa grave, gli effetti del Decreto Calabria, il ruolo delle linee guida nei giudizi di responsabilità e la responsabilità amministrativa con gli interventi dell’avvocato Gianfranco Iadecola (già procuratore presso la Corte di Cassazione), Giammaria Liuzzi (responsabile nazionale Anaao Giovani), Roberto Veneziano (magistrato della sezione GUP del tribunale di Teramo) e Salvatore Cimini (docente ordinario di diritto amministrativo all’università degli studi di Teramo).

La seconda sessione, moderata da Filippo Gianfelice (direzione nazionale Anaao) e da Tommaso Navarra (avvocato cassazionista), analizza le prospettive di riforma normativa, la responsabilità disciplinare, le coperture assicurative, le condizioni ambientali del lavoro ospedaliero, le responsabilità in ambito veterinario e le ricadute psicologiche delle notifiche d’indagine, con gli interventi programmati di Andrea Giordano (capo ufficio legislativo Ministero della Salute), Simona Bonaccorso (esecutivo nazionale Anaao), Edoardo Errico (avvocato assicurativo), Fabiana Faiella (direzione nazionale Anaao), Michele Podaliri Vulpiani (dirigente IZS Teramo) e Domenico De Berardis (direttore dipartimento salute mentale dell’Asl di Teramo).