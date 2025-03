ANAS ABRUZZO E MOLISE: IN PENSIONE RESPONSABILE PERSONALE STRUTTURA MAURO DEL RE

L’AQUILA – Dal 17 marzo 2025, dopo più di 43 anni di onorato servizio in Anas S.p.A., va in pensione il responsabile del personale della Struttura Territoriale Anas Abruzzo e Molise, responsabile amministrativo contabile Mauro Del Re, tra l’affetto e commozione delle colleghe e dei colleghi, collaboratori diretti e del personale tutto sia della sede Abruzzese che quella Molisana di cui ne è responsabile ad interim dal 2020.

Di seguito la nota.

La sua brillante carriera in Anas, iniziata nel lontano 1982, dove assume innumerevoli ruoli ed incarichi di crescente responsabilità sia a livello territoriale che nazionale in particolare nella materia previdenziale e di gestione del personale di cui è stato uno dei massimi esperti aziendali.

Si riportano le esperienze lavorative degli ultimi anni

Nel 2006/2007 è’ stato chiamato dalla Direzione Generale Anas a curare il processo di introduzione della previdenza complementare in Anas avviato puntualmente il 1° gennaio 2007 con grande successo di adesioni da parte del personale dipendente, la cui percentuale è stata superiore alla media nazionale in quel momento in Italia. Su incarico della stessa Direzione, ha frequentato specifico corso di formazione in “Economia e Diritto della Previdenza Complementare”, organizzato nell’anno accademico 2006/2007 dall’Università della Tuscia in collaborazione con Mefop S.p.A., conseguendo i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all’art. 3 del D.M. n. 79/2007

Dal 2007 al 2010 è stato nominato referente degli uffici pensione dei Compartimenti della Viabilità per le Regioni Marche, Umbria, Molise e Abruzzo provvedendo allo studio dell’evoluzione normativa, alla formazione e guida del personale, al controllo delle attività e aggiornamento dei sistemi informativi.

Dal 2010 alla metà del 2012 è stato nominato Responsabile del Personale del Compartimento della Viabilità per l’Emilia Romagna, fermo restando le attività riguardanti gli incarichi in seno al Gruppo Nazionale sulla materia previdenziale sia obbligatoria che complementare.

Da luglio 2012 è tornato in Abruzzo con il ruolo di Responsabile del Personale del Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo mantenendo ad interim il medesimo ruolo per l’Emilia Romagna fino a tutto il 2013.

Nel 2018 fermo restando in ruolo ricoperto, è stato nominato Direttore di Esecuzione del Contratto del Servizio di accoglienza e portierato di tutto il Coordinamento Territoriale Adriatica, sedi Puglia, Molise e Abruzzo.

Nello stesso 2018 la Direzione Generale Anas ha attribuito all’alto funzionario Mauro DEL RE l’incarico di “Responsabile Gestione Risorse Umane” di tutto il Coordinamento Territoriale Adriatica (Puglia, Molise e Abruzzo).

In ultimo dal 2020 fino al momento del pensionamento, ha rivestito nell’Ambito della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, il ruolo di Responsabile del Personale sia dell’Abruzzo che del Molise.