ANAS: CARUSO E VERRECCHIA INCONTRANO TESTAGUZZA, “LA AVEZZANO-SORA TRA LE PRIORITA'”

L’AQUILA – “La Avezzano-Sora tra le priorità da affrontare per il territorio”.

Così, in una nota, il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ed il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, che ieri hanno incontrato all’Aquila l’ingegnere Paolo Testaguzza, nuovo responsabile della struttura territoriale Abruzzo e Molise dell’Anas.

“Nell’augurare all’ingegnere Testaguzza un buon lavoro – spiegano – abbiamo affrontato anche alcune priorità del territorio come la Avezzano – Sora. Nei prossimi giorni avremo modo di vedere anche in loco alcune attività da porre in essere con la massima collaborazione istituzionale”.