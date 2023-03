ANAS: DOPO 45 ANNI DI SERVIZIO, IN PENSIONE L’ARCHITETTO PAOLO BIANCHI

L’AQUILA – Dopo quasi 45 anni di servizio nell’Anas Spa della viabilità Abruzzo, è andato in pensione dal primo marzo l’architetto Paolo Bianchi.

“Ha rivestito negli anni lavorativi tanti incarichi come responsabile nell’Area quadri dell’azienda. È stato capo Centro e direttore dei lavori per molti anni, responsabile dell’edilizia & ambiente, in ultimo rivestiva il delicato incarico di responsabile della Sala Operativa compartimentale”, si legge in una nota.

“Sempre vicino ai problemi del lavoro e dei lavoratori, è stato per tanti anni dentro la segreteria regionale della Fit-Cisl Aans Abruzzo ricoprendo molteplici incarichi come segretario aggiunto e tra cui l’ultimo quello di segretario regionale della Fit-Cisl Anas Struttura territoriale Abruzzo”.

Bianchi è per di più conosciuto anche negli ambienti sportivi aquilani del ciclismo e del calcio partecipato. Inoltre è stato per molti anni nella dirigenza dell’Aquila Calcio nelle promozioni in C2 e C1.