ANCARANO, AL VIA LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA MARCONI, VIA DEI PINI E VIA L’AQUILA

ANCARANO – Iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi programmati che interesseranno Via Marconi, Via dei Pini e Via L’Aquila. L’intervento è finalizzato al miglioramento della qualità dei marciapiedi in continuità di quelli con il viale principale Madonna della Misericordia, nell’ambito dell’aumento del livello di sicurezza dei cittadini con il rifacimento delle pavimentazioni degradate.

Nell’ottica del presente appalto gli interventi di manutenzione non comporteranno modifiche sostanziali alle sagome stradali e dei marciapiedi stessi, mentre saranno migliorati alcuni punti.

Successivamente verranno altresì sostituiti i pali dell’illuminazione pubblica, in considerazione del procedimento di efficientamento energetico già avviato da tempo. Nella sostanza, i lavori in oggetto prevedono il rifacimento del piano di posa, la sostituzione della pavimentazione e dei cordoli perimetrali.

“Continua l’attenzione dell’amministrazione comunale sulla sicurezza stradale e pedonale – dichiara il sindaco Pietrangelo Panichi – propedeutica nell’attuazione della programmazione dei lavori pubblici ed in questo caso con l’ausilio di fondi non Comunali, a continua testimonianza dell’attività prestata su tutti i fronti al fine di poter promuovere tutti gli interventi a favore della nostra comunità ancaranese. Questi lavori sono inquadrati nell’ambito di una ridefinizione generale già avviata dall’Amministrazione a partire dal viale principale, al fine di una conformazione della viabilità infrastrutturale”

