ANCARANO, BAMBINO E RAGAZZO AZZANNATI DA UN CANE FUORI DAL RISTORANTE: SFIORATA TRAGEDIA

ANCARANO – Tragedia sfiorata ad Ancarano, in provincia di Teramo, dove un bambino di 7 anni e un ragazzo di 34 sono stati azzannati da un cane di grossa taglia fuori da un ristorante.

Il bambino ha riportato profonde ferite giudicate guaribili in 15 giorni dal personale del pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto del Tronto dove è stato trasportato immediatamente per ricevere le cure necessarie.

Come racconta Il Centro, a salvarlo dall’attacco del cane fuggito al controllo del suo padrone – che rischia la denuncia per lesioni personali colpose oltre alla sanzione per omessa custodia di animale – è stato un uomo di 34 anni di San Benedetto che si trovava nel ristorante con un’altra comitiva e che, a sua volta, nel tentativo di strappare dalla presa del grosso cane il piccolo, è azzannato al volto e alla bocca. Per lui le conseguenze sono state più pesanti rispetto a quelle del bambino di 7 anni: ha riportato infatti una prognosi di 25 giorni e dovrà essere sottoposto a un intervento di chirurgia plastica avendo riportato una lesione al labbro superiore.

Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Sant’Egidio alla Vibrata. Da chiarire, innanzitutto, cosa abbia innescato la violenta aggressione del cane.