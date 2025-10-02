ANCARANO: COCAINA PRONTA ALLO SPACCIO E 1.000 EURO IN CONTANTI, ARRESTATATO INCENSURATO

ACARANO – Le Fiamme Gialle di Nereto, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio e di prevenzione al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, in collaborazione con le unità cinofile antidroga della Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova, hanno proceduto all’arresto di un soggetto incensurato residente nel comune di Sant’Egidio alla Vibrata.

I militari nel corso del servizio venivano insospettiti da un’autovettura in sosta in una zona isolata del comune di Ancarano, sottoposta al controllo unitamente al soggetto alla guida sono stati rinvenuti circa 15 grammi di cocaina purissima suddivisa in 23 dosi pronte per lo spaccio nonché circa 1.000 euro in contanti.

Nel corso delle successive attività di perquisizione domiciliare e personale sono stati rinvenuti ulteriori 1.800 euro.

Il quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta e le modalità di confezionamento della stessa, unitamente al possesso di somme di denaro contante in banconote di piccolo taglio, escludevano che la sostanza stupefacente detenuta fosse per esclusivo uso personale.

Il responsabile è stato tratto in arresto e messo a disposizione della locale magistratura e conseguentemente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.