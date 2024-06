ANCARANO: OK A POTERE SOSTITUTIVO DEI COMUNI NELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA POST SISMA

ANCARANO – La Struttura Commissariale ha comunicato che è stata emessa un’Ordinanza da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 che introduce una nuova possibilità per i Comuni di sostituirsi ai privati in caso di inerzia nella ricostruzione privata.

L’Ordinanza istituisce infatti un Albo dei Commissari, gestito dal Commissario Straordinario, ai quali i Comuni potranno fare riferimento per dare incarico sulla progettazione riferita agli edifici privati che ancora non vedono soluzioni per la ricostruzione.

“Ringrazio il Commissario alla ricostruzione Sen. Guido Castelli per aver ascoltato le esigenze di noi Sindaci di molti Comuni che si trovano ad affrontare problematiche dovute al sisma 2016 soprattutto nei centri storici” – dichiara il Sindaco di Ancarano (Teramo) Pietrangelo Panichi. “L’Ordinanza introduce una novità che consentirà finalmente ai Comuni, dopo aver notificato un preavviso di 30 giorni, di sostituirsi ai proprietari di immobili inagibili che non hanno risposto o che sono inerti, dissenzienti o irreperibili, in modo che si possa procedere con gli interventi di ricostruzione riaprendo le vie pubbliche chiuse a causa degli stessi edifici inagibili. Un intervento che va oltre la normale messa in sicurezza. Infatti sarà possibile attraverso un provvedimento amministrativo concreto e chiaro, emesso da un organo dello stato centrale, procedere ad attivare quella rigenerazione urbana dei borghi colpiti dai sisma 2009 e 2016”.