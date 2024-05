ANCE ABRUZZO INCONTRA CON PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE, “PERSEGUIRE OBIETTIVI CRESCITA E SVILUPPO”

L’AQUILA – Le sfide attuali del settore, tra ricostruzione post sisma, superbonus, fondi europei, legge urbanistica, oltre che sulle proposte per il futuro del territorio.

Questi i temi al centro dell’incontro, che si è tenuto oggi all’Aquila, tra una delegazione di Ance Abruzzo – Associazione nazionale costruttori edili – presente al convegno nazionale Ance Giovani, è stata ricevuta oggi dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.

La delegazione, guidata dal presidente regionale Enrico Ricci, ha sollecitato l’incontro per avviare una prima disamina sui temi in agenda e per alcune iniziative di sensibilizzazione nei confronti del Consiglio regionale: “Il proficuo incontro ha messo in luce l’importanza della sinergia tra istituzioni e rappresentanti delle forze economiche per il perseguimento degli obiettivi di crescita e di sviluppo”, si legge in una nota.