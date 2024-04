ANCE ABRUZZO: “OK RICOSTITUZIONE ASSESSORATO LLPP, DIFESA SUOLO E TRASPORTI A D’ANNUNTIIS”

L’AQUILA – “Anche a nome del Consiglio Generale di Presidenza dell’ANCE Abruzzo, esprimo un sentito apprezzamento circa la scelta strategica del Presidente Marco Marsilio di aver ricostituito l’Assessorato ai Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Pubblici locali, con incarico all’Assessore Umberto D’Annuntiis”.

“Come ANCE Abruzzo” dice il presidente Enrico Ricci, “abbiamo sostenuto la necessità di reintrodurre un assessorato specifico per il settore delle opere pubbliche, con univocità di indirizzo politico per favorire un sistema decisionale rapido ed efficiente, in modo da valorizzare le ingenti risorse programmate.Accogliamo, pertanto, con soddisfazione questa scelta nel segno della efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa, come avevamo anche evidenziato nel documento presentato ai candidati in occasione delle consultazioni elettorali”.

“Esprimo i migliori auguri di buon lavoro al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e al neo eletto Presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, agli assessori della Giunta ed a tutti i consiglieri della XII Legislatura, confermando la massima disponibilità a collaborare per il bene comune”.