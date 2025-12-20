ANCE GIOVANI: BIONDI, “CONGRATULAZIONI A DAVIDE IANNINI PER VICEPRESIDENZA NAZIONALE”

L’AQUILA – “Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Davide Iannini per la sua elezione alla vice presidenza nazionale di ANCE Giovani, un risultato di grande prestigio che rappresenta un traguardo storico per L’Aquila e per l’intero territorio”.

Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Il ruolo di vertice nel direttivo nazionale dei Giovani dell’Associazione dei costruttori edili, con la delega al Centro Studi, formazione ed education, riguarda uno dei nodi più strategici per il futuro del settore: la formazione delle competenze, il ricambio generazionale e la risposta alla carenza di manodopera specializzata. Temi sui quali i giovani di ANCE hanno saputo in questi anni essere motore di innovazione, stimolando l’intero comparto a guardare avanti”. prosegue Biondi.

“Questo riconoscimento valorizza anche il ruolo che L’Aquila è tornata a esprimere nei luoghi decisionali nazionali, grazie a una generazione di giovani professionisti e imprenditori preparati, responsabili e consapevoli delle sfide che li attendono. A Davide Iannini va il mio augurio di buon lavoro, certo che saprà rappresentare al meglio il territorio”, conclude.