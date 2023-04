ANCE GIOVANI L’AQUILA: FIRMATO ACCORDO CON ISTITUTO TECNICO GEOMETRI

L’AQUILA – Ance L’Aquila Giovani presieduto da Eleonora Laurini, con l’ESE-CPT del Presidente Sergio Palombizio e il Collegio dei Geometri, Presidente Giampiero Sansone, hanno firmato una convenzione quadro con l’Istituto Tecnico per Geometri “ Ottavio Colecchi” dell’Aquila, guidato dalla Dirigente Elisabetta Di Stefano.

L’accordo quadro mira a favorire scambi tra le parti per facilitare la formazione, di cui è titolare l’ESE-CPT, ente paritetico territoriale del sistema ANCE L’Aquila e quest’ultima che attraverso il suo operato e quello delle imprese iscritte partecipa allo sviluppo del settore edile a livello tecnico-scientifico, di ricerca e di efficientamento dei processi di costruzione e soprattutto di ricostruzione, con tutti i campi annessi del restauro, del recupero, del consolidamento antisismico, della riqualificazione energetica.

Tutti campi che gli studenti del Colecchi avranno la possibilità di approfondire sul campo attraverso tirocini e borse di studio che avvicinino il mondo della teoria a quello della messa in cantiere.

L’obiettivo di comune interesse è quello di creare profili formativi che vadano a colmare la carenza di professionalizzazione oggi riscontrata da chi vorrebbe assumere. Prova ne sono le bacheche di annunci presso i centri pubblici e privati di somministrazione del lavoro, in cui la domanda di profili dell’edilizia resta senza risposta.

“Ci impegniamo come ANCE Giovani L’Aquila – ha spiegato la Presidente Laurini – a rafforzare le attività in favore di obiettivi utili all’occupabilità dei ragazzi e ragazze che frequentano l’istituto per geometri Colecchi attraverso stage, visite didattiche presso i cantieri, laboratori e cantieri scuola”.

Per la dirigente Di Stefano “E una preziosa occasione, offerta agli studenti, di fare esperienza e mettere in campo conoscenze e competenze apprese in ambito scolastico, sperimentando nuove modalità di apprendimento in partner con i protagonisti della filiera delle costruzioni. La Convenzione con ANCE L’Aquila, ESE-CPT e Collegio dei Geometri, nell’offrire preziose opportunità di studio ed arricchimento professionale, rafforza anche la capacità attrattiva del nostro Istituto”.