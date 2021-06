ANCE L’AQUILA: IL BILANCIO DI 3 ANNI ALLA GUIDA DEI COSTRUTTORI, INTERVISTA A CICCHETTI, LA DIRETTA

L’AQUILA – Il bilancio dei tre anni alla guida dell’Associazione nazionale costruttori della Provincia dell’Aquila, le prospettive per il futuro dell’edilizia. Questo il tema al centro dell’intervista ad Adolfo Cicchetti, presidente uscente, nei giorni cui è entrata nel vivo la campagna elettorale per le elezioni del 2 luglio, dove sono in corsa i costruttori Marino Serpetti ed Eliseo Iannini. Diretta streaming a partire dalle ore 11.