L’AQUILA – Parte oggi l’operazione rinnovo dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) della provincia dell’Aquila, con il motto “largo ai giovani”.

Il presidente della territoriale dell’Aquila, Mauro D’Intino, vice presidente, ha infatti convocato una riunione per cominciare a parlare di elezioni e di conseguenza di candidati in vista della tornata annunciata per il prossimo mese di gennaio.

Inizia insomma il traghettamento per il dopo Gianni Frattale, 76enne costruttore aquilano patron di Edilfrair, al suo terzo mandato, dopo i due triennali dal 2011 al 2017, rieletto a dicembre 2021, che al di là dei suoi modi autoritari e accentratori che hanno creato anche polemiche, è riuscito a pacificare, dopo tanti scontri interni, e a fare tenere la barra dritta all’associazione che rappresenta una categoria professionale protagonista nell’immane opera della ricostruzione post sisma. Frattale è anche vice-presidente della Camera di commercio Gran Sasso L’Aquila Teramo,

La presidenza, confermano fonti interne all’Ance, toccherà ancora una volta all’area aquilana, a prescindere dalla regola della rotazione con l’area Marsicana e l’area Peligna e dell’Alto Sangro.

E come già rivelato da Abruzzoweb sono tre le nuove leve che si potrebbero contendere il prestigioso incarico: il 44enne Pierluigi Frezza, alla guida della Ingg. Armido e Pierluigi Frezza Spa, che all’Ance detiene la delega, molto pesante, al Sisma 2009 oltre ad essere il tesoriere. Figlio di Armido Frezza, ex presidente sia regionale che provinciale dell’Aquila dell’associazione costruttori.

Il 28enne Davide Iannini, amministratore unico della Costruzioni Iannini, presidente dell’Ance Giovani L’Aquila figlio di Eliseo Iannini, che dopo aver lasciato la storica impresa da lui fondata in mano a Davide in un virtuoso passaggio di consegne generazionale, si è dato tra le altre cose anche alla politica, candidandosi con un buon risultato per Forza Italia alle ultime elezioni europee.

Il 40enne Giordano Equizi, ex presidente dell’Ance giovani dell’Aquila, titolare della Equila Costruzioni Srl, proviene dallo storico gruppo Marinelli-Equizi, che vanta una storia professionale di mezzo secolo.

Altri potenziali candidati, meno giovanio, ma senz’altro autorevoli, sono dell’ex presidente costruttore Ettore Barattelli, a capo insieme al fratello Carlo, dell’omonimo gruppo e e Walter Rosa, patron della omonima azienda in prima linea nella ricostruzione. (f.t.)