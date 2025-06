ANCE L’AQUILA: “CUCCHIARA D’ARGENTO” A PASQUALE MARTELLA, PREMIATO L’IMPRENDITORE CENTENARIO

L’AQUILA – “Arguto, curioso, ironico e allegro: Pasquale Martella, imprenditore illustre e di lungo corso è tornato da centenario, e in buona forma, a stringere le mani dei colleghi nell’Associazione che ha contribuito a fondare nel 1945 e che quest’anno celebra il suo ottantesimo di attività”.

Nel giorno dell’Assemblea annuale, e al cospetto di tutti i soci, di familiari e amici – si legge in una nota -, Ance L’Aquila ha voluto premiare una delle sue maggiori e storiche eccellenze con un piccolo trofeo fatto realizzare per l’occasione dall’oreficeria Cavallo: la Cucchiara d’argento, versione vernacolare di quello strumento basico dell’edilizia che è la cazzuola del muratore, elemento da cui simbolicamente ha principio ogni opera e ogni carriera da imprenditore.

Nell’Auditorium Ance ha incontrato e riconosciuto tra il pubblico i vecchi colleghi e i figli dei vecchi colleghi.

Di tutti ha ricordato allegramente peculiarità e aneddoti. Del direttore Lucio Cococcetta ha ricordato i suoi esordi da giovanissimo impiegato al tempo in cui Martella esercitava il ruolo di tesoriere “oculato e brillante” come ha tenuto ironicamente a sottolineare.

Il presidente Gianni Frattale gli ha consegnato tra commossi applausi il premio alla carriera e alla persona come “Collega di secolare esperienza che con le sue opere e attività ha impresso un segno memorabile alla crescita dell’Associazione, del territorio e della comunità”.

L’Assemblea ha inoltre votato all’unanimità la nomina a presidente emerito di Pasquale Martella.

Il centenario imprenditore è stato intervistato per l’occasione da un vecchio amico e collaboratore, il giornalista Fulgo Graziosi, con il quale ha ripercorso gli anni della sua carriera iniziata con la ricostruzione del dopo guerra e culminata con realizzazioni importanti.

Sue le prime opere di bitumazione delle strade comunali e provinciali nel periodo post bellico, quando la viabilità era su strade bianche sbrecciate, fino alla costruzione del ponte di Belvedere. Un uomo che si è fatto valere anche nel sociale e nello sport con ottime imprese nel tennis e nel pugilato.

“Sono onorato di questo riconoscimento e felice di aver ritrovato alcuni vecchi amici e colleghi, anche se molti non ci sono più. Ance L’Aquila è oggi una Associazione forte e coesa che sono orgoglioso di aver contribuito a fondare. Oggi, con il presidente Frattale, è in buone mani. La categoria deve restare unita per poter essere decisiva ed influente nelle scelte di sviluppo e per poter essere utile alla crescita di tutta la comunità”.

Il presidente Frattale ha annunciato che la Cucchiara d’argento, oggi al suo numero zero, sarà istituito come riconoscimento ufficiale per coloro che si distingueranno tra gli imprenditori edili per carriere esemplari o per particolari opere e azioni.