L’AQUILA – Pierluigi Frezza è il nuovo presidente della provinciale Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili,, votato convintamente dalle tre territoriali di L’Aquila, Avezzano e Sulmona.

La conferma al candidato unico alla Presidenza di Ance L’Aquila – si legge in una nota – è giunta pressoché unanime da parte dei costruttori con 127 voti su 128 e una residuale scheda bianca.

Frezza, ingegnere edile e titolare della storica azienda di famiglia, ha percorso tutte le tappe della gavetta associativa, cominciando come membro del Comitato Giovani di cui è diventato nel tempo presidente.

Lascia la sua carica di Tesoriere per trasferirsi ai piani superiori di Viale De Gasperi, nell’ufficio che è stato fino ad oggi di Gianni Frattale che, intervistato da AbruzzoWeb, alla vigilia del voto, ha dichiarato: “Quattro anni fa ​ho posto come priorità del mio mandato quello di far tornare la pace e la concordia dentro all’Ance, e avviare una stagione di riforme e di rinnovato protagonismo. Ebbene, se domani sarà eletto Pierluigi Frezza come candidato unico, giovane, capace e già ben rodato, con una scelta unanime e condivisa, si può affermare che la missione è stata compiuta”. (Qui il link)

Frattale, dopo tre storici mandati che hanno attraversato tutta l’epoca della ricostruzione, del super bonus e del Pnrr, “lascia un’Ance unita e florida, come ha specificato nel suo discorso di saluto”, si legge ancora nella nota.

“Raccolgo un mandato forte – commenta Frezza – e mi impegnerò per mantenere la linea associativa già tracciata dal presidente Frattale. Lo ringrazio per il grande lavoro svolto che ha permesso di mantenere Ance L’Aquila al livello di autorevolezza di cui oggi gode”.

“Sento l’orgoglio e la responsabilità di essere il dodicesimo presidente in una territoriale Ance che per peso specifico è 12° in Italia, all’interno di un sistema che è tra i più forti e rappresentativi fra le categorie del Paese – aggiunge – Mi metterò subito al lavoro sulle urgenze in corso come quella della congrua copertura economica degli appalti pubblici e privati e degli adeguamenti parametrici del sisma, fra le altre. L’Ance resterà un’associazione aperta a tutte le imprese della provincia a difesa delle quali la nostra azione si rivolge”.

“Un’azione che il neo presidente porterà avanti in coordinamento con una squadra collaudata per buona parte, viste le riconferme, e con ingressi del tutto nuovi alla dirigenza”, si legge ancora nella nota.

Per L’Aquila i consiglieri eletti sono: Pesce Alessandro, De Santis Simone, Giordano Equizi, Scimia Vincenzino,Rossi Fabrizio, Irti Mauro;

Per Avezzano: Ridolfi Lino, Celi Sergio, Mai Vincenzo, Bartolucci Luciano, Catenacci Manuel, Ciciotti Francesco;

Per Sulmona: Cantelmi Adriano, Belvisi Giovan Battista, Angelone Antonio, Merolli Dante, Traficante Luca, Palombizio Sergio;

I vice presidenti sono: Mauro D’Intino, Roberta Palermini, Marco Tirimacco;

Vice presidente vicario Giuseppe Mililli;

Presidente onorario Goffredo Mascitti;

Tesoriera Eleonora Laurini

A conclusione dell’Assemblea elettiva gli associati si sono riuniti presso il Baco da Seta per lo scambio di auguri insieme alle autorità.

Presenti il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi al quale è stato consegnato da Frattale un assegno di 70.000 euro frutto di una raccolta tra le imprese associate in favore del Comitato di Coordinamento di L’Aquila Capitale della Cultura di cui l’associazione degli imprenditori edili fa parte insieme a Comune e Fondazione Carispaq.

“Una partecipazione che gli edili hanno voluto marcare per richiamare l’impegno che la categoria ha profuso con professionalità, responsabilità e passione negli anni della ricostruzione per la rinascita del capoluogo e del suo territorio. Il pranzo è stato allietato dalla presenza del tenore Piero Mazzocchetti con alcuni dei suoi brani più iconici che hanno emozionato la numerosa platea”, conclude la nota.