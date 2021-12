ANCE L’AQUILA, MARSILIO: “AUGURI DI BUON LAVORO AL NUOVO PRESIDENTE FRATTALE”

L’AQUILA – “A nome mio personale e della giunta che presidio porgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente dell’Ance L’Aquila, Gianni Frattale e all’intero direttivo”.

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: “Insieme a tutti gli associati sarà anche chiamato a cogliere le occasioni che saranno offerte all’intera categoria attraverso il Pnrr. Progetti e realizzazione di interventi sia per quanto riguarda le grandi infrastrutture, sia la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio. L’amministrazione regionale sarà sempre disponibile a una collaborazione capace di garantire la crescita economica ed occupazionale della nostra regione”.