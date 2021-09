L’AQUILA – Colpo di scena dopo quasi tre mesi impasse a seguito dell’annullamento delle elezioni del nuovo presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili della provincia dell’Aquila: i due candidati in campo gli imprenditori aquilani, Eliseo Iannini, e Marino Serpetti, hanno deciso di fare un passo indietro. Alla guida dell’associazione resterà dunque in proroga il presidente uscente Adolfo Cicchetti, per riavviare da capo l’iter che porterà alle elezioni. con l’obiettivo di individuare una candidatura unitaria.

Il clamoroso annuncio in una conferenza stampa convocata alla sede ance dell’Aquila, alla ‘presenza di Cicchetti, Iannini e Serpetti.

I probiviri dell’Associazione nazionale costruttori edili della provincia dell’Aquila hanno confermato, pochi giorni fa, carte alla mano, la candidabilità dei due aspiranti alla presidenza dell’Ance, dopo circa due mesi e mezzo di impasse e di polemiche seguite alla sospensione, proprio per presunti dubbi sulla documentazione segnalati dall’organismo di controllo nazionale, a tre giorni dalle elezioni fissate per il 3 luglio. La richiesta di approfondimento del nazionale si erano concentrati soprattutto sulle carte legate a Iannini, patron dell’omonimo gruppo ed editore del quotidiano online L’Aquila Blog, a seguito di un esposto dell’ex presidente provinciale, Ettore Barattelli, finito a sua volta sul banco degli imputati per aver indirizzato l’istanza a Roma senza averla prima presentata a livello locale, per una vicenda giudiziaria nell’esercizio delle sue funzioni non di imprenditore ma di dirigente dell’Aquila calcio.

Sancita ora la candidabilità di entrambi i contendenti, come assicurato dal presidente Cicchetti, ci si sarebbe dunque attesa la convocazione, finalmente della data delle elezioni, è invece è arrivato il passo indietro, concorde e condiviso, da parte sia Serpetti che di Iannini.

segue

LA DIRETTA