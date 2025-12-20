ANCE L’AQUILA: PIETRUCCI, “UN GRAZIE ENORME A FRATTALE, IMMENSI AUGURI A FREZZA E IANNINI”

L’AQUILA – Il consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci formula in un una nota i ringraziamenti al presidente uscente dell’Ance L’Aquila, Gianni Frattale, e gli auguri al neo presidente Pierluigi Frezza e Davide Iannini, neo eletto vicepresidente nazionale Ance giovani,

LA NOTA

“L’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) dell’Aquila è da sempre un pilastro dell’economia locale e dopo il sisma è diventato una protagonista insostituibile del sistema produttivo e sociale del territorio.

Gianni Frattale, che lascia dopo tre mandati cruciali per il settore delle costruzioni, segnati nell’ultima fase dalla stagione del Superbonus e dall’attuazione del Pnrr, è stato un punto di riferimento formidabile durante la fase del post sisma, quando ha guidato l’associazione con energia e passione straordinarie, tutelando non solo gli interessi delle imprese edili e dei lavoratori, ma quelli dell’intera comunità locale, affrontando le norme, le procedure, i costi della ricostruzione pubblica e privata come un tema sociale centrale per la vita dei cittadini.

Lo ricordo, accompagnato anche dagli altri imprenditori dell’esecutivo dell’Ance, negli innumerevoli ‘Tavoli della Ricostruzione’ convocati da Giovanni Lolli, come un interlocutore fondamentale in grado di segnalare problemi e indicare soluzioni utili, concrete, immediate.

Molte delle proposte che hanno accelerato la rinascita dell’Aquila e dei Comuni del cratere sismico sono frutto del suo impegno e della sua esperienza. E mentre guidava l’associazione in queste sfide confrontandosi col Governo, la struttura Commissariale e le istituzioni, Gianni Frattale e le sue diverse Giunte, facevano crescere una generazione di nuovi, solidi imprenditori in grado oggi di prendere le redini dell’Ance, col consenso unanime degli iscritti: alcuni eletti proprio in queste ore in consessi nazionali giovanili della categoria, come Davide Iannini, neo eletto vicepresidente nazionale Ance giovani, a cui vanno i miei più cari e affettuosi auguri di buon lavoro.

Pierluigi Frezza è l’espressione migliore di questo progetto, perché viene da una storia aziendale formidabile ed è in grado di interpretare le sfide del settore con la coerenza per l’esperienza passata e il giusto coraggio verso il futuro. In questi anni Pierluigi è cresciuto enormemente nell’associazione dei giovani e poi nell’Ance, dimostrando talento, responsabilità e capacità di governo sui temi più delicati del settore. A Frattale rivolgo il mio riconoscente ringraziamento. A Frezza il mio augurio più affettuoso e sincero per il lavoro che lo attende”.