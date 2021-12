ANCE L’AQUILA: PREMIO FEDELTA’, ATTESTATO A IMPRENDITORI ISCRITTI DA 25 A 50 ANNI E DIPENDENTI

L’AQUILA – Oggi in concomitanza con le elezioni per il presidente e il nuovo consiglio dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) della provincia dell’Aquila, sono in corso di consegna, da parte del presidente uscente Adolfo Cicchetti, gli “attestati fedeltà” per quegli imprenditori iscritti all’associazione dai 25 ai 50 anni, e anche per i dipendenti in servizio da 35 anni.

Ad aver ritirato l’attestato nella sede centrale aquilana dell’Ance finora Walter Rosa della Rosa edilizia, 25 anni iscrizione. E ancora Mario Biondi dell’Aquilana calcestruzzi, Marino Serpetti della Todima, nonché ex candidato presidente poi ritiratosi dopo l’annullamento delle elezioni di luglio, e Filiberto Cicchetti della Edil 2000, padre di Adolfo Cicchetti, tutti e tre per i 35 anni di iscrizione, ricevendo l’attestato più una medaglia.

Ritireranno in giornata l’attestato, appena i loro rappresentanti si presenteranno in sede a votare, la Balivi immobiliare, la Edil porta romana, Ambiente & srl e Gatti service, per i 25 anni di iscrizione, la Marzi Moreno, per i 35 anni, mentre per il mezzo secolo d’iscrizione grande riconoscimento alla Edilvit e alla Strade e asfalti.

Infine targa del direttore e del personale al presidente uscente, Adolfo Cicchetti e targa per i 35 anni di servizio ai dipendenti Ance Massimo Volpe e Antonella De Chellis