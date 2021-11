L’AQUILA – Colpo di scena nella corsa alla presidenza dell’Associazione nazione costruttori edili (Ance) della provincia dell’Aquila: nel pomeriggio ha calato la sua candidatura il costruttore aquilano Francesco Laurini, 65 anni, che farà parte della contesa delle elezioni fissate per il prossimo 18 dicembre. La scadenza per presentare le candidature è al 21 novembre, e Laurini, come prevede il regolamento, è entrato nell’agone grazie allo strumento della presentazione a corredo della istanza del 20 per cento delle adesioni dei soci.

Amministratore della storica impresa Unirest srl, Laurini si era già candidato nel 2018 alla presidenza dell’Ance, perdendo nettamente con Adolfo Cichetti, attuale presidente uscente. Sua figlia Eleonora Laurini è stata nominata a giugno presidente dell’Ance giovani della provincia dell’Aquila, raccogliendo il testimone da Giordano Equizi.

Secondo quanto si è appreso, Laurini è appoggiato da numerosi big della categoria. Si presenta quindi come uno dei favoriti, e ora bisognerà vedere le mosse degli altri tre candidati in gara: Serena Pacione, 53enne aquilana, titolare della società di restauro ‘Servizi integrati’, da anni sul fronte della ricostruzione post sisma, prima donna in corsa per la presidenza l’Ance, da sempre guidata da uomini, il 52nne imprenditore di Sulmona Gianni Cirillo, presidente dell’Ente scuola edile – Cpt della provincia dell’Aquila e patron della Ise Impianti, da 20 anni in seno agli organi direttivi dell’Ance, e il 72enne aquilano Gianni Frattale, per circa sei anni al timone dell’associazione, dal 2011 al 2017, in piena ricostruzione post terremoto, vice presidente della Camera di commercio Gran Sasso d’Italia.

Elezioni che fanno seguito, in un’Ance scossa da tensioni e fazioni interne, al clamoroso rinvio del voto il rinvio del voto, a due giorni dalla consultazione fissata per il 3 luglio scorso, del presidente uscente Cicchetti, a causa dei dubbi espressi dai probiviri nazionali sulla eleggibilità dell’imprenditore aquilano Eliseo Iannini (62 anni), che si contrapponeva al suo collega, sempre aquilano, Marino Serpetti (61 anni), e che nel mese di settembre hanno fatto un passo indietro per il bene della categoria, auspicando, assieme a Cicchetti, una candidatura unitaria e di pacificazione. Ma intanto i candidati sono saliti a quattro. Filippo Tronca