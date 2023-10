“ANCHE IN ABRUZZO BANDIERE ISRAELE PROIETTATE SU FACCIATE PALAZZI”, LA PROPOSTA DOPO ATTACCO HAMAS

PESCARA – “Facendo seguito a quanto richiesto dalla nostra Federazione Nazionale, anche noi come sede di Pescara e dell’Abruzzo, chiediamo a Regione, Province e Comuni abruzzesi di proiettare la bandiera di Israele sulle facciate dei palazzi istituzionali , in segno di solidarietà per i ripetuti attacchi terroristici delle ultime ore contro Israele”.

È l’appello rivolto dal presidente dell’associazione Italia-Israele di Pescara, aderente alla Federazione Nazionale Italia -Israele, Donato Fioriti.