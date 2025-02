ANCHE L’AREA PROTETTA TORRE DEL CERRANO ALLA BIT DI MILANO PER PRESENTARE LE SUE BELLEZZE NATURALI

PINETO – Anche l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano (Teramo) è stata presente in questi giorni alla BIT di Milano per far conoscere le azioni portate avanti in questi anni in favore della tutela ambientale. In particolare oggi, nel corso di un incontro dal titolo: “Turismo sostenibile nell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano” è stato possibile parlare a un ampio pubblico dei tanti progetti che caratterizzano l’AMP, in particolare il Life Delfi.

Presenti, tra gli altri, il Presidente e il direttore dell’AMP, rispettivamente Fabiano Aretusi e Stanislao D’Argenio, affiancati dal biologo Sergio Guccione, per il Comune di Pineto il Sindaco Alberto Dell’Orletta e l’Assessore Giuseppe Cantoro, per il Comune Silvi il Presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Valloscura e l’Assessore con delega al Turismo Matteo Colatriano.

Per la Regione Abruzzo è intervenuto l’Assessore al Turismo Daniele D’Amario. Nel corso dell’incontro è stato presentato anche un video istituzionale del parco marino con immagini suggestive ed efficaci. La Borsa Internazionale del Turismo è una manifestazione promossa da Fieramilano dal 1980 tesa riunire operatori turistici, agenti di viaggio, aziende e ditte di promozione turistica o comunque legate all’indotto di settore.

L’AMP, inoltre, attraverso la figura e l’impegno di Carla Di Tommaso dell’ufficio IAT di Pineto, ha partecipato come ospite e parte attiva all’interno dello stand organizzato dalla Regione Abruzzo, CCIAA Chieti Pescara e CCIAA del Gran Sasso d’Italia. Le informazioni fornite al pubblico, collaborando con altri parchi e riserve del territorio di riferimento, sono state chiare e dettagliate, finalizzate a promuovere un turismo sostenibile e compatibile con la salvaguardia delle aree protette, un settore in costante crescita a livello internazionale. L’AMP, che si trova nei comuni di Pineto e Silvi, è stata anche promossa da questi due enti i quali, unitamente agli altri 5 comuni della Costa teramana, in questi giorni sono stati presenti alla BIT per presentare congiuntamente il brand “Riviera del Gigante”.

L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, è stato ricordato alla BIT, è stata la prima AMP in Europa a conseguire la Fase I della Carta Europea del Turismo Sostenibile di Europarc Federation ed è stata tra le prime a conseguire anche la Fase II. All’interno di questa iniziativa si è ragionato su quanto e come sia possibile coniugare l’esigenza prioritaria della conservazione della natura con gli obiettivi di sviluppo del turismo responsabile attraverso progetti quali la CETS o il Life Delfi. Insieme al video promozionale dell’area marina protetta, la promozione del territorio è passata attraverso il racconto delle attività che si possono effettuare a Torre Cerrano: visite guidate al Museo del Mare, snorkeling tra i resti dell’antico porto, campo boe per le imbarcazioni, mezzo miglio blu per i nuotatori, percorsi per camminatori che attraversano le due pinete costiere, escursioni alla scoperta della duna o in mare con sup e canoe, possibilità di dolphin watching per gli amanti della fotografia legate al progetto Life Delfi.

“La BIT di Milano è una delle fiere più importanti per il settore turistico – dichiara il Presidente dell’AMP Aretusi – anche quest’anno dunque abbiamo deciso di esserci e fare la nostra parte per promuovere un territorio vario e accogliente. Le azioni congiunte che stanno portando avanti i Comuni della costa teramana costituiscono un ulteriore tassello per far conoscere ulteriormente le peculiarità della nostra terra e del nostro mare. Ringrazio la Regione Abruzzo per l’opportunità, ai tanti operatori di Pineto e Silvi che in questi giorni sono stati impegnai a promuovere il nostro territorio e a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a far conoscere la nostra AMP in un contesto così prestigioso e autorevole”.