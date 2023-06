ANCHE NELLE SCUOLE DELL’AQUILA ARRIVA IL DIARIO DELLA POLIZIA: CERIMONIA CON PREFETTO E QUESTORE

L’AQUILA – La Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha presentato la nuova edizione dell’agenda scolastica “Il Mio Diario”, destinata a 110.000 alunni delle future classi quarte di alcune province del territorio nazionale.

L’agenda scolastica per i contenuti proposti si presenta come valido strumento di supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani e si pone come obiettivo, attraverso contenuti e linguaggio adeguati al target dei destinatari, di avvicinare i giovanissimi cittadini alla cultura della legalità e di fornire un contributo nell’educazione al rispetto delle regole e ai valori di convivenza civile discendenti, in primis, dalla Costituzione.

Per l’edizione dedicata all’anno scolastico 2023-2024, oltre ai temi che da anni costituiscono la struttura del diario, verranno affrontati gli argomenti che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inserito nei programmi della materia dell’Educazione Civica: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. In tale ottica “Il Mio Diario” può rappresentare anche un utile strumento di supporto alla didattica per insegnanti e genitori, nonché per il personale della Polizia di Stato quotidianamente impegnato sul territorio nelle attività di educazione alla legalità.

L’edizione 2023/2024 è stata distribuita ai ragazzi che frequentano la classe 4^ della scuola primaria delle Province di Reggio Emilia, Pordenone, La Spezia, Brescia, Asti, Belluno, L’Aquila, Viterbo, Pesaro Urbino, Cagliari, Arezzo, Pistoia, Terni, Vibo Valentia, Napoli, Lecce, Ragusa, Reggio Calabria, Pescara, Rimini, Varese e Rovigo. Alla cerimonia nazionale di presentazione, moderata dalla Giornalista Gaia Mombelli, che si è tenuta presso l’Arena “Senatore Ciccio Franco” di Reggio Calabria, hanno partecipato il Sottosegretario all’Interno On. Wanda Ferro che ha consegnato il diario ad una rappresentanza di circa 400 studenti e il Questore di Reggio Calabria Bruno Megale. Sono intervenuti il Dirigente dell’Ufficio Provinciale Dr. Antonino Domenico Cama, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la scrittrice Elisabetta Dami Presidente della “Geronimo Stilton Fondazione”.

Contemporaneamente alla presentazione nazionale del progetto a Reggio Calabria, il Questore della Provincia di L’Aquila Enrico De Simone ha consegnato agli alunni della Scuola Elementare Parificata “Maestre Pie Filippini” le agende scolastiche.

Alle stessa hanno partecipato oltre al Prefetto di L’Aquila Cinzia Torraco, autorità civili e militari, la Coordinatrice Scolastica Suor Lucia, il corpo docente e i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale. Al termine della cerimonia un team cinofilo della Polizia di Stato, specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti ha tenuto un’ esibizione a carattere dimostrativo, che ha visto come “attore principale” il cane Ayrton. I ragazzi hanno partecipato attivamente alla dimostrazione tempestando di richieste e domande curiose i poliziotti intervenuti.

