ANCHE VASTO TRA LE 111 CITTA’ ITALIANE CHE HANNO OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO “COMUNE PLASTIC FREE”

VASTO – C’è anche Vasto (Chieti) tra le 111 Città che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento di “Comune Plastic Free”. La terza edizione dell’iniziativa promossa da “Plastic Free Onlus”, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, è stata presentata ieri a Montecitorio. I Comuni hanno superato la valutazione del comitato interno basata su lotta agli abbandoni illeciti, sensibilizzazione sul territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la onlus.

“Soddisfatto per questo riconoscimento – ha detto il sindaco Francesco Menna – che si aggiunge a tanti altri vessilli ottenuti dalla nostra Città. Come Amministrazione siamo impegnati insieme a Plastic free a sensibilizzare la comunità sulla pericolosità della plastica per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema. Tante sono state le iniziative organizzate in collaborazione con l’associazione, con l’obiettivo di contribuire a creare una maggiore consapevolezza sull’importanza di preservare l’ambiente dalla plastica”.

“Il Comune di Vasto promuove e valorizza la tutela ambientale e tutte le forme di volontariato, per il miglioramento del territorio – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – ed è attivo sulla raccolta differenziata e sulla corretta gestione dei rifiuti. Sono previsti appuntamenti di raccolta della plastica e lezioni di educazione ambientale nelle scuole, informazione e sensibilizzazione online. Tutti strumenti che contribuiscono a tutelare l’ambiente”.

I riconoscimenti saranno consegnati alle Amministrazioni comunali il prossimo 9 marzo nel Teatro Carcano a Milano.