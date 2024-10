ANCI ABRUZZO, LEGA: SODDISFAZIONE PER ELEZIONE BIONDI, “CONFERMA GRAN LAVORO DEL CENTRODESTRA”

L’AQUILA – “L’elezione del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi a presidente dell’Anci Abruzzo ci riempie di soddisfazione. Si tratta della conferma del grande lavoro che, con il prezioso e determinante contributo della Lega, sta portando avanti nel Capoluogo di regione. Siamo certi che rappresenterà al meglio le istanze dei nostri territori, interpretando con tenacia, competenza e dedizione il nuovo ruolo che è chiamato a ricoprire. Biondi è anche il primo presidente di centrodestra dell’Anci nella storia della regione. A lui i nostri complimenti”.

Così il segretario regionale della Lega Luigi D’Eramo, il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente e i consiglieri regionali della Lega, Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti.

“Vittoria di Biondi e del centrodestra, – sottolineano – ma anche grande risultato per la Lega e i suoi sindaci. Il primo cittadino di Silvi, Andrea Scordella è stato confermato in queste elezioni membro del direttivo regionale Anci, mentre il sindaco di Gamberale e segretario provinciale della Lega Chieti, Maurizio Bucci è stato nominato componente permanente nel Consiglio nazionale. Il sindaco di Farindola Luca Labricciosa entra invece a far parte del Collegio dei Revisori regionale. Inoltre, la Lega ha eletto ben tre delegati per il congresso nazionale. Si tratta di Scordella, del sindaco di Fagnano Alto Francesco D’Amore e del sindaco di Villa Santa Maria Pino Finamore. A tutti i nostri auguri di buon lavoro”.