ANCI ABRUZZO: MARONGIU (PD), “DESTRA HA GIOCATO AD ASSO PIGLIATUTTO CON ISTITUZIONI”

LANCIANO – “L’assemblea Anci di oggi per la designazione del nuovo presidente ha dimostrato per l’ennesima volta che la destra gioca ad asso pigliatutto con le istituzioni abruzzesi. L’elezione di Biondi e l’indisponibilità a trovare una candidatura condivisa ne è la dimostrazione, grazie a Francesco Menna, per la sua disponibilità e generosità: si è caricato il centrosinistra sulle spalle per tentare di rappresentare le posizioni di tutti”.

Così, in una nota, il segretario provinciale del Pd di Chieti, Leo Marongiu, dopo l’elezione a presidente dell’Anci Abruzzo del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, di FdI.

“Menna, oggi più che mai, è riferimento del centrosinistra di tutta la regione – sottolinea Marongiu – Sapevamo che non aveva i numeri è ciò gli fa acquisire ancora più valore, perché è riuscito a catalizzare i voti della provincia di cui è presidente e in cui è sindaco, in una comunità dove il cinismo politico ha prevalso”.

“Questa battaglia sui valori apprezza ancor di più il miglior terreno di confronto di Francesco Menna: quel voto popolare da cui è stato sempre premiato per il rapporto vero e diretto con i cittadini. Tutto il centrosinistra deve essergli riconoscente per la sua generosità e lungimiranza, come lo deve essere al presidente uscente Gianguido d’Alberto per l’egregio e imparziale lavoro svolto con il suo mandato”, conclude.