ANCI ABRUZZO: MENNA, “CERTO CHE BIONDI PORTERA’ AVANTI ISTANZE NOSTRI TERRITORI”

VASTO – “Purtroppo non sono stato eletto alla presidenza regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. Desidero comunque ringraziare tutti per il sostegno e la fiducia che mi è stata dimostrata durante la mia Campagna”.

Così, sui social, il sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, candidato alla presidenza dell’Anci per il centrosinistra nelle elezioni che hanno visto la vittoria del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, di FdI.

“Ho sempre creduto nella forza dell’unità e nella collaborazione tra i Comuni, ed è proprio per questo che continuerò a lavorare per sostenere le esigenze delle nostre comunità, indipendentemente dall’esito di questa votazione. La mia esperienza come sindaco di Vasto e Presidente della Provincia di Chieti mi ha insegnato che le sfide che affrontiamo sono comuni e che possiamo superarle in maniera efficace solo insieme”.

“Voglio anche congratularmi con il mio sfidante, Pierluigi Biondi, per la sua elezione. Sono certo che lavorerà con impegno per portare avanti le istanze dei nostri territori e garantirà il dialogo necessario tra i Comuni. Ringrazio tutti i Sindaci per la disponibilità e auspico di poter continuare a collaborare con ciascuno per costruire un Abruzzo più forte e coeso”, conclude Menna.

