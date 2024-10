ANCI ABRUZZO: PD, “NO PRESIDENZA A BIONDI, SERVE FIGURA SUPER PARTES”

L’AQUILA – “In merito alle notizie di stampa che circolano riguardo un presunto accordo tra il Partito Democratico e il centrodestra per sostenere la candidatura del sindaco Pierluigi Biondi alla guida dell’Anci regionale, vogliamo chiarire quanto segue: non esiste alcun accordo tra il Pd e le forze del centrodestra, né a livello nazionale, né regionale, né provinciale”.

È quanto si legge in una nota del Pd a firma del segretario regionale Daniele Marinelli, i segretari provinciali, i parlamentari abruzzesi e i consiglieri regionali.

Il riferimento, anche se non specificato, è all’articolo pubblicato da AbruzzoWeb, circa le indiscrezioni emerse alla vigilia dell’Assemblea regionale Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, che, in vista del rinnovo delle cariche in Abruzzo, vedrebbero il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di FdI, in pole per la Presidenza. (Qui il link)

“Riteniamo – aggiungono dal Pd – che sia necessaria una intesa in grado di garantire il profilo istituzionale di Anci, come è stato in questi anni con la guida di Gianguido D’Alberto, che è stato in grado di rappresentare in modo imparziale tutti i sindaci aderenti ad Anci. Fratelli d’Italia, purtroppo, sta mostrando un atteggiamento di arroganza e presunzione, forzando una spaccatura tra i sindaci e imponendo la candidatura di una figura fortemente caratterizzata dal punto di vista politico”.

“Non vedere l’incompatibilità di fatto del responsabile nazionale degli enti locali del principale partito di governo con la presidenza di Anci è particolarmente grave, considerato che parliamo di un’associazione che rappresenta tutti i sindaci, indipendentemente dalle loro appartenenze politiche. Il tentativo di strumentalizzarla per fini di parte rischia di minare inevitabilmente il suo ruolo super partes”.

“C’è la necessità di un accordo di ampio respiro, che garantisca una guida dell’associazione condivisa e rappresentativa degli interessi di tutte le sindache e i sindaci, al di là delle divisioni partitiche. Il Partito Democratico e il centrosinistra intendono continuare a lavorare per giungere a una soluzione condivisa, che rispetti e salvaguardi il ruolo di Anci e l’interesse di tutti i sindaci coinvolti”, conclude il Pd.