ANCI: BIONDI NOMINATO NELLA CONFERENZA STATO-CITTA’

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, è stato designato dall’Associazione nazionale comuni italiani quale componente della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

La ratifica della nomina è stata formalizzata nell’ambito della seduta odierna della Conferenza, convocata dalla presidenza del Consiglio dei ministri, che si è tenuta in modalità videoconferenza dalla sede del ministero dell’Interno, presieduta dal sottosegretario di stato con delega agli Enti locali, Wanda Ferro.

La Conferenza è un organo collegiale con funzioni consultive e decisionali, sede istituzionale permanente di confronto e raccordo tra lo Stato e gli enti locali.

“È un onore per me poter rappresentare i comuni italiani nel dialogo con il governo sulle norme e le misure che riguardano i territori. Personalmente è una sfida impegnativa che cercherò di onorare al meglio, consapevole della responsabilità verso i quasi ottomila comuni italiani, ognuno con le sue specificità. Insieme alla competenza specifica nell’ufficio di presidenza Anci, è un riconoscimento del lavoro svolto come sindaco e con i colleghi fin da giovanissimo”, commenta Biondi a margine della Conferenza che si è tenuta oggi alle 14 e nel corso della quale è stata ratificata la sua nomina.