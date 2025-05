ANCI GIOVANI ABRUZZO: CONSIGLIERE AL COMUNE DELL’AQUILA ROTELLINI NEL DIRETTIVO

L’AQUILA – Il consigliere al Comune dell’Aquila Lorenzo Rotellini, di Avs, nel direttivo di Anci Giovani Abruzzo.

In una nota il segretario regionale di Sinistra Italiana-Abruzzo Daniele Licheri esprime “grande soddisfazione per l’ingresso di Rotellini nell’organismo che riunisce i giovani amministratori locali della regione”.

“La presenza di Lorenzo Rotellini in una rete importante come quella di Anci conferma l’impegno di Alleanza Verdi e Sinistra nella costruzione di una nuova generazione di giovani amministratori – aggiunge Licheri- che pongono al centro il bene comune e le importanti sfide del nostro tempo, come la transizione ecologica e la giustizia sociale, attraverso la valorizzazione del ruolo dei Comuni”.

Aggiunge Rotellini: “È un onore poter rappresentare il nostro territorio in un contesto così stimolante e dinamico. Far parte del direttivo ANCI Giovani Abruzzo sarà un’occasione importante di confronto, crescita e collaborazione tra amministratori locali, con l’obiettivo comune di costruire una rete forte e coesa che lavori per il bene delle nostre comunità”.

“La sfida che mi attende – prosegue – è impegnativa ma entusiasmante: l’obiettivo dovrà essere quello di valorizzare le energie giovani, mettere in circolo idee, esperienze e progetti che possano avere un impatto concreto nelle politiche locali”.

“Con questo nuovo incarico – si legge ancora nella nota -, il consigliere Rotellini conferma il proprio impegno a favore della partecipazione, del dialogo tra istituzioni e della promozione di una classe dirigente giovane e preparata, in grado di affrontare con responsabilità e visione le sfide del presente e del futuro”.