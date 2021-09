ANCI GIOVANI ABRUZZO, FDI L’AQUILA: “CONGRATULAZIONI A RAPPRESENTANTI PARTITO DA OGGI NEL DIRETTIVO”

L’AQUILA – Una significativa delegazione di amministratori di Fratelli d’Italia della provincia aquilana, composta da Marco Di Pangrazio, presidente del Consiglio comunale di Massa d’Albe, Piero Ianni, vice sindaco di Celano, Lucio Marinucci, vice sindaco di Villa Sant’Angelo, e Mirko Toselli, capogruppo di maggioranza nel Consiglio comunale di Magliano de’ Marsi, da quest’oggi fa parte del rinnovato direttivo dell’Anci Abruzzo Giovani.

Il coordinamento provinciale di FdI, si legge in una nota, “nell’esprimere soddisfazione per un traguardo così importante raggiunto da parte di esponenti del partito, esprime a tutti i migliori auguri per il lavoro che li attende in seno ad un’organizzazione così prestigiosa in cui sapranno certamente difendere e tutelare le istanze delle comunità che rappresentano”.