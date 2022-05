ANCI GIOVANI CHIETI: NICOLA DI BIASE NOMINATO COORDINATORE PROVINCIALE

FOSSACESIA – L’Assessore alla cultura, al turismo e alle politiche giovanili di Castel Frentano, Nicola Di Biase, è stato nominato coordinatore provinciale di Anci Giovani Abruzzo per la provincia di Chieti.

La nomina è stata resa pubblica dal vicecoordinatore regionale di Anci Giovani Abruzzo, Giovani Finoro, durante la riunione del direttivo regionale tenutasi presso la splendida cornice del Parco dei Priori a Fossacesia.

Di Biase, di professione impiegato, è stato eletto consigliere comunale al Comune di Castel frentano con le elezioni amministrative del 26 maggio del 2019 all’interno della lista civica “Viviamo Caste Frentano” ottenendo 166 preferenze.

“Ringrazio i vertici regionali per aver riposto in me la loro fiducia assegnandomi questa importante nomina. Questo nuovo incarico rappresenta per me uno stimolo importante a fare sempre meglio, non solo per Castel Frentano, ma ora per l’intero territorio della nostra provincia” afferma il neo coordinatore provinciale Di Biase.

“È mia intenzione – aggiunge l’assessore castellino – portare avanti questo ruolo con il massimo dell’impegno per aggregare nelle nostre fila sempre un numero maggiore di giovani amministratori pronti ad aiutarci a cambiare la nostra provincia e la nostra regione. La maggior parte di noi proviene da piccoli paesi quindi abbiamo tutti a cuore il desiderio di dare uno slancio alla crescita dei nostri borghi.”

“Ora ci concentreremo sullo sviluppo del turismo sia sulla costa sia nelle zone interne – conclude Di Biase – cercando di creare una sorta di scambio virtuoso di villeggianti tra le diverse aree della provincia. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare per portare risultati all’interno dei nostri comuni”

Infine sono 7 le nomine dipartimentali ottenute da giovani amministratori della provincia di Chieti all’interno del direttivo regionale di Anci Giovani Abruzzo: Sicurezza e legalità: Giovanni Finoro assessore comune di Fossacesia, Fonti rinnovabili – transizione ecologica: Marco Mancini sindaco comune Lentella, Aree interne-parchi e riserve: Tiziana di Renzo sindaca di Lama dei Peligni, Coordinatore presidenti consigli comunali: Mattia Garzia presidente del consiglio del comune di Taranta Peligna, Integrazione e diritti civili: Paride Paci consigliere comunale di Chieti, Mobilità Sostenibile-piste ciclabili: Carla Zinni vicesindaco comune di Casalbordino, Finanziamenti e politiche europee: Marina Salvatore assessore comune di Rapino, Scuola e servizi connessi: Alessandro Lannutti consigliere comunale di Gessopalena.