ANCI: IL SINDACO DI NAPOLI MANFREDI E’ IL NUOVO PRESIDENTE, LE CONGRATULAZIONI DI BIONDI

L’AQUILA – “Congratulazioni a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, per la nomina a presidente facente funzioni di Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, formalizzata oggi, nel corso dell’assemblea congressuale di Torino, dopo una intesa politico istituzionale tra le parti”.

Così sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, a margine dell’assemblea congressuale dell’Associazione nazionale comuni italiani – in corso di svolgimento presso il Lingotto di Torino – alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Sono certo che l’esperienza politica e professionale del sindaco Manfredi, insieme a confronto e collaborazione costanti nei rapporti tra gli amministratori locali, gli enti e tutti i principali attori sul territorio, saranno fondamentali per affrontare con successo le sfide che questo importante incarico comporta, per garantire una voce unitaria nelle istanze nazionali e internazionali dei comuni e per contribuire alla crescita e allo sviluppo dei territori. Mai come in questo momento, infatti, è necessaria una concreta attenzione ai comuni, in particolare a quelli più piccoli, che hanno bisogno di essere al centro degli interessi generali della Nazione”.

“In qualità di sindaco di un comune capoluogo di regione, nonché presidente di ANCI Abruzzo, continuerò a offrire proposte e soluzioni nel solco del percorso intrapreso con gli amministratori del nostro territorio. L’Aquila, in questo senso, è un grande laboratorio di sinergie culminato nella proclamazione di Capitale della Cultura 2026, per affrontare al meglio le sfide che ci aspettano”, conclude Biondi.