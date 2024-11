ANCI: IL SINDACO MASCI VICE PRESIDENTE CONSIGLIO NAZIONALE, “BEL RICONOSCIMENTO PER PESCARA”

PESCARA – Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, è stato eletto vice presidente del Consiglio nazionale di Anci, nell’ambito della 41esima Assemblea annuale di Torino.

Il presidente del Consiglio di Anci è il sindaco di Ascoli Piceno e presidente di Anci Marche, Marco Fioravanti.

Il primo cittadino di Pescara, si legge in una nota, ha accolto con favore questa elezione da parte dell’assemblea dei sindaci e si dice “orgoglioso di condividere questo percorso con gli altri vice presidenti che hanno ricevuto lo stesso incarico. Un bel riconoscimento per Pescara, una novità assoluta per il Comune che rappresento e una bella soddisfazione per la mia persona. Sarà mia premura portare all’interno dell’Anci la ‘voce’ dell’intera città e dell’intera regione”.

“Masci ha già incontrato Fioravanti, andando oltre la stretta di mano di prassi- si legge ancora nella nota – I due primi cittadini, infatti, hanno partecipato ieri pomeriggio a un incontro pubblico promosso nell’ambito dell’Assemblea di Anci e hanno sottolineato l’importanza di questa presenza congiunta delle due città che guardano all’Adriatico ai vertici del Consiglio.

“La volontà comune – dice Masci – è di mettere a sistema le realtà dell’Adriatico per dare sempre maggiore forza ai nostri territori. Si crea un ponte tra le due città così come, all’interno del Consiglio nazionale, esiste un asse, un filo rosso, che collega idealmente tutta la penisola e attraversa tutti i Comuni. La mia elezione è una ulteriore conferma che l’Abruzzo ha un ruolo, in Anci, essendo già rappresentata dal sindaco del capoluogo di regione, Pierluigi Biondi, che guida Anci Abruzzo e ora è componente dell’Ufficio di presidenza di Anci, e dal sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, anche lui nell’Ufficio di presidenza”.