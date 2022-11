ANCI, SINDACO BIONDI INCONTRA MINISTRO MUSUMECI: “L’AQUILA AL CENTRO AGENDA POLITICA NAZIONALE”

L’AQUILA – “Un importante momento di confronto in cui ho rappresentato le esigenze della città dell’Aquila e del cratere 2009, soprattutto in vista della discussione prossima della Legge di Bilancio e dei conseguenti provvedimenti normativi necessari per continuare a garantire solidità alle casse comunali e fluidità nella erogazione di servizi alla comunità”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha incontrato questa mattina il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. Il colloquio, alla presenza del senatore di Fratelli d’Italia Guido Castelli, è avvenuto a margine di un convegno tenutosi a Bergamo nell’ambito della XXXIX assemblea nazionale Anci.

“È stata anche l’occasione per illustrare lo stato dell’arte sulla ricostruzione e dei programmi attuati per completare il processo di rinascita in atto, anche attraverso l’utilizzo delle risorse del Pnrr e del relativo fondo complementare per le aree colpite dal sisma 2009 e Centro Italia. Ho riscontrato attenzione e interesse da parte del ministro Musumeci che ringrazio per la disponibilità mostrata a testimonianza della riconquistata centralità della città dell’Aquila nell’agenda politica nazionale con il nuovo governo Meloni”, conclude Biondi.