ANCONA: INFERMIERE 28ENNE DI CHIETI TRAVOLTO DA AUTO, E’ IN GRAVI CONDIZIONI

ANCONA – Un infermiere di 28 anni, originario di Chieti, è stato travolto da un’automobile lungo via Flaminia, nel tratto di strada da Torrette ad Ancona. Per cause ancora in fase di accertamento, è stato centrato in pieno dall’autoveicolo e sbalzato sull’asfalto.

E’ stato lo stesso conducente dell’auto a chiamare i soccorsi. Sul posto la Croce Gialla che ha trasportato il giovane al vicino ospedale regionale di Torrette in codice rosso avanzato.

E’ in gravissime condizioni con un politrauma e una ferita alla testa.