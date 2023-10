ANCORA DISORDINI NEL CARCERE DI TERAMO: L’IRA DELLA CGIL, “145 DETENUTI DI TROPPO E POCHI AGENTI”

TERAMO – “Ancora disordini all’interno del carcere di Teramo si registrano nei primi giorni di ottobre. Ormai non c’è giorno che il personale di polizia penitenziaria debba fronteggiare eventi critici mettendo a serio repentaglio la propria salute. Alcuni dipendenti nei giorni scorsi sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari per aver inalato il fumo acre e tossico di un materasso incendiato dolosamente. Il tutto nel silenzio più assordante di un amministrazione lontana e assente totalmente dai problemi che il personale si trova ad affrontare. Nel pomeriggio di ieri altri disordini provocati per la difficoltà di gestione di detenuti con problemi psichiatrici”.

Dopo l’evasione e’ tempo di dare i numeri: 5 mesi fa i numeri del sottosegretario Dal Mastro, i numeri che ancora oggi insistono sul penitenziario di Teramo descrivono una realtà ben diversa. Ecco qual e’ la reale situazione. La Fp Cgil Teramo, Fp Cgil Abruzzo-Molise e la Fp Cgil Penitenziaria ha incontrato il Sindaco Gianguido D’Alberto.

“Il 2 Ottobre la delegazione della Fp CGIL Polizia Penitenziaria, composta dal segretario della Funzione Pubblica CGIL della Provincia di Teramo Mauro Pettinaro, dal Coordinatore Regionale Abruzzo e Molise Fp CGIL Polizia Penitenziaria Gino Ciampa, dal V. Regionale Abruzzo e Molise Roberto Cerquitelli e dal delegato locale CC Teramo Giuseppe Greco, h incontrato il sindaco Gianguido D’Dalberto a cui abbiamo rappresentato la difficile e gravosa situazione in cui versa il Penitenziario Teramano, alla luce anche delle ultime drammatiche vicende”.

Il problema sta nei numeri: infatti l’organico dovrebbe essere di 216 persone mentre sono solo 163 mentre la capienza è di 255 detenuti ma ce ne sono 400. Quindi 145 detenuti oltre la capienza massima, 20.000 ore tra recuperi e ferie arretrate per il personale del Carcere di Teramo, 53 il numero del personale mancante rispetto la pianta organica, 0 è il numero del nuovo personale all’interno del Carcere di Teramo tra nuove assunzioni e trasferimenti/pensionamenti.

“Ecco qual è la verità sul Carcere di Teramo, ecco la reale situazione e quello a cui quotidianamente è sottoposto il personale del Carcere di Teramo. Abbiamo riportato pochi semplici dati, pochi semplici numeri che descrivono perfettamente e puntualmente la situazione dell’organico e la corrispondenza con i numeri decantati dal Governo. Ci sembra quantomeno evidente che sulla situazione del Carcere di Teramo non si è praticamente fatto nulla e con ancora più forza riteniamo che l’evasione della settimana scorsa è stata a tutti gli effetti un’evasione annunciata”.