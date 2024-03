GUARDIAGRELE – Le ultime estrazioni del 10eLotto hanno regalato agli appassionati grandi vincite in tutta Italia e in Abruzzo. Le due vincite più alte sono pari a 10.000 euro ciascuno e sono state realizzate a Napoli e Guardiagrele, in provincia di Chieti, a fronte di puntate molto basse: rispettivamente 4 euro e 1 euro.

Entrambe le giocate sono state fatte nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa ‘Agimeg’.