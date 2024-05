ANCORA UN ROGO NELLA PINETA DANNUNZIANA: VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA AL LAVORO PER LA BONIFICA

PESCARA – I cittadini hanno dato l’allarme e i pompieri sono intervenute a seguito d’incendio, presso la “Pineta Dannunziana”. Le fiamme hanno interessato principalmente il sottobosco, caratterizzato da una grande quantità di lanuggine di pioppo, fogliame ed aghi (oltre ad erbacce) nonchè iniziato ad aggredire i tronchi di alcuni degli alberi presenti.

L’immediato intervento ha evitato che il fuoco interessasse la chioma delle piante con conseguenti serie difficoltà per il controllo dell’incendio. L’area percorsa dal fuoco ¨ pari a 500/600mq circa. Al momento sono ancora in corso le operazioni di bonifica. La sala operativa del comando è stata in costante contatto con la Prefettura durante le operazioni.

Sono interventi sul luogo anche la Polizia di Stato e la Polizia locale di Pescara