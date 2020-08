ANDREA BOCELLI E LA MORTE DEL SUO CANE PALLINA: ARRIVA DENUNCIA PER ABBANDONO

ROMA – Dopo la morte di Pallina, la cagnolina di Andrea Bocelli annegata nel mare della Sardegna dopo essere caduta dalla barca su cui il tenore e i suoi amici stavano facendo una gita tra Arzachena e Golfo Aranci, l'associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) ha presentato una denuncia contro ignoti "per i reati di abbandono di animali e negligenza colposa".

Bocelli è però solo l'ultimo della lista dei vip segnalati e poi inseriti nelle black list animaliste a fronte del loro comportamento nei confronti degli animali domestivi o per aver promosso comportamenti o capi di abbigliamento realizzati sulla sofferenza degli animali.

Tra questi, l'influencer Chiara Ferragni, solita promuovere abiti e accessori realizzati utilizzando pelle animale e la collega Giulia De Lellis, che ha invece pubblicizzato pellicce. Le altre donne dello spettacolo nel mirino delle associazioni animaliste anche Barbara d'Urso, Alessia Marcuzzi e Melissa Satta mentre, per un certo periodo, è stata sotto controllo anche Antonella Elia, a causa della storia del presunto cane maltrattato di cui aveva parlato nel corso della sua esperienza nella casa del Grande Fratello vip 2020 e che poi si è rivelata una bufala.

Michelle Hunziker, Filippo Contri e Giulia Calcaterra gli altri personaggi famosi in passato finiti in balck list: la prima quando, nel 2015, fu immortalata copertina da un noto settimanale di gossip dopo aver sotterrato per gioco il suo cagnolino sotto la sabbia bollente; l'ex concorrente del Grande Fratello per aver picchiato il proprio cane, scatenando così una vera e propria bufera mediatica. L'ex velina di Striscia la notizia, dopo la controversa storia riguardante la morte del suo cane avvenuta qualche anno fa.

