ANDREA PROSPERO MORTO IL GIORNO DELLA SCOMPARSA: CONFERMA DALL’AUTOPSIA, NULLA OSTA PER I FUNERALI

LANCIANO – È morto lo stesso giorno della sua scomparsa Andrea Prospero, il 19enne di Lanciano (Chieti) trovato senza vita nella stanza di un B&b di Perugia, città nella quale studiava.

Il decesso risale quindi al 24 gennaio, secondo quanto stabilito dall’autopsia che non ha evidenziato lesioni o segni di violenza. Escluse cause di morte diverse dal malore a seguito dell’assunzione di farmaci, probabilmente ansiolitici, i cui blister sono stati trovati accanto al corpo del giovane. Ci vorranno due settimane per gli esiti degli esami tossicologici.

Il procuratore Raffaele Cantone e l’aggiunto Giuseppe Petrazzini hanno dato il nulla osta per la restituzione del corpo del ragazzo alla famiglia.

Tra domani e l’inizio della settimana si terranno il funerale, nella cattedrale della Madonna del Ponte di Lanciano, e la fiaccolata.