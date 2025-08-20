ANGELO DI STEFANO COMPIE 100 ANNI: GLI AUGURI DEL COMUNE DI BARETE

BARETE – Giornata speciale alla Casa di Riposo “Ballarini” di Barete (L’Aquila), dove oggi il signor Angelo Di Stefano, residente nel comune di Cagnano Amiterno e da tempo ospite della struttura, raggiunge il traguardo dei 100 anni.

L’Amministrazione Comunale di Barete e il sindaco Claudio Gregori hanno voluto esprimere pubblicamente i loro auguri: “Raggiungere i cento anni è un evento straordinario, che merita rispetto e ammirazione. A nome dell’intera comunità di Barete, porgiamo al signor Angelo i nostri più sentiti auguri, riconoscendo in lui un prezioso custode della memoria e della storia del nostro territorio”.

“Un compleanno importante che unisce due comunità, in segno di affetto, stima e gratitudine verso una vita lunga e significativa”.