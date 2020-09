ANGELO LIBERATI RICONFERMATO NEL CONSIGLIO NAZIONALE FIDA CONFCOMMERCIO

L’AQUILA – Si è svolta ieri a Roma l’Assemblea Nazionale di Fida Confcommercio, la Federazione Italiana dei Dettaglianti dell’Alimentazione che rappresenta attualmente circa 60mila imprese del settore alimentare e che costituisce una delle maggiori Federazioni di Settore di Confcommercio-Imprese per l’Italia, la più grande Organizzazione di rappresentanza d’impresa del nostro Paese, che associa oltre 700.000 operatori del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni.

Nel corso dell’Assemblea, Angelo Liberati, Presidente Provinciale Fida e componente del Direttivo di Confcommercio L’Aquila, è stato riconfermato nel Consiglio Nazionale Fida, con un largo consenso che lo ha collocato, a livello nazionale, al quarto posto in termini di preferenze.

“La rielezione di Liberati è motivo di soddisfazione ed orgoglio per Confcommercio L’Aquila che già vanta una folta rappresentanza nelle Federazioni Nazionali di Categoria – ha dichiarato il Presidente Provinciale Confcommercio Roberto Donatelli a margine dei lavori assembleari – e siamo certi che l’esperienza maturata nel corso del suo lungo ed intenso impegno sindacale gli consentirà, come già avvenuto in passato, di fornire un prezioso contributo nello svolgimento del laborioso incarico a livello nazionale. Rivolgiamo pertanto al nostro collega, a nome di Confcommercio L’Aquila, i migliori auguri di un proficuo lavoro”.

