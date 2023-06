ANNIVERSARIO FONDAZIONE ARMA CARABINIERI: IL 5 GIUGNO SOLENNI CERIMONIE IN ABRUZZO

TERAMO – Il 5 giugno 2023 (lunedì) sarà celebrato solennemente il 209° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri nella regione. Ci sono notizie dettagliate sugli eventi a Teramo e L’Aquila.

La cerimonia si svilupperà in due distinti momenti: alle 9 nella Caserma sede del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, con una cerimonia interna, sarà depositata ai piedi del “Cippo marmoreo” una corona in onore dei “Caduti”, nella fase della deposizione il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo Colonnello Pasquale Saccone accompagnerà il Prefetto di Teramo, Dott. Fabrizio Stelo, per la resa degli “onori ai Caduti” con un picchetto armato di Carabinieri in Grande Uniforme Speciale.

Alla cerimonia parteciperanno i presidenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Teramo e della Associazione Nazionale Forestali sempre di Teramo.

Alle ore 10.30 in Piazza Martiri della Libertà di Teramo sarà celebrata la cerimonia solenne, aperta a tutti i cittadini. Nell’occasione saranno schierati una rappresentanza di: Carabinieri in Grande Uniforme speciale; comandanti di stazione e militari delle stazioni della provincia; Carabinieri del Gruppo Forestale, delle Stazioni Parco e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo; Militari del Radiomobile e Motociclisti con relativi mezzi di servizio; Carabinieri di stazioni montane specializzati sciatori e rocciatori con relativi mezzi per il soccorso in montagna.

Alla manifestazione prenderanno parte le massime autorità civili, militari e religiose della provincia, le associazioni Combattentistiche e d’Arma i familiari delle “Vittime del Dovere”, nonché i sindaci della provincia con i relativi Gonfaloni. La cerimonia sarà impreziosita dalla presenza di: prestigiose associazioni del territorio; studenti di scuole primarie, secondarie, superiori e universitari della provincia.

Nell’occasione saranno premiati i Carabinieri del Comando Provinciale che si sono distinti nel servizio. Nel corso della festa saranno presenti e si esibiranno alcuni allievi dell’Istituto Braga di Teramo.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo Saccone, nella convinta certezza che i Carabinieri sono parte integrante e patrimonio della collettività ha fortemente voluto che la festa per ricordare i 209 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri fosse celebrata nel cuore di Teramo, affinché i cittadini possano parteciparecome protagonisti della cerimonia.

All’Aquila, nell’attesa della solenne cerimonia, che si terrà il prossimo 5 giugno nella cornice esterna del palazzo dell’Emiciclo, (nella foto le prove) sono in corso i preparativi e gli inviti del comandante provinciale, Col. Nicola Mirante, rivolti alle autorità civili, militari ed a tutti i cittadini.

L’Aquila, come lo scorso anno, accoglie con entusiasmo i festeggiamenti, e la cittadinanza si è resa ancora più partecipe ai preparativi dell’evento, che vedono, grazie anche alla gentile collaborazione dei commercianti della città, l’allestimento di una vetrina in pieno centro decorata con i simboli della Repubblica, l’uniforme storica e l’impareggiabile armatura in dotazione ai carabinieri del Reggimento Corazzieri guardie della Repubblica. Lungo il corso principale, inoltre, sulle facciate dei palazzi storici, viene proiettato il coinvolgente cortometraggio realizzato per rendere onori all’Arma, al suo operato ed a quello dei tanti militari in servizio nell’aquilano.

Si coglie l’occasione per rinnovare l’invito a partecipare in tanti.

[mqf-dynamic-pdf]