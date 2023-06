ANNIVERSARIO FONDAZIONE CARABINIERI A TERAMO: SACCONE, “PIU’ FURTI MA FORTE RISPOSTA DELL’ARMA”

TERAMO – Oggi a Teramo, nel Comando Provinciale Carabinieri e successivamente in Piazza Martiri della Libertà, è stato celebrato solennemente, in due momenti distinti, il 209° anniversario di fondazione dell’Arma Carabinieri. Il primo evento è consistito nella deposizione di una corona presso il cippo in onore ai Caduti depositata ai pedi del cippo in marmo interno alla caserma.

Nella fase della deposizione il Comandante Provinciale Colonnello Pasquale Saccone ha accompagnato per gli onori ai caduti il Prefetto di Teramo Dott. Fabrizio Stelo. Erano altresì presenti i Presidenti delle Sezioni dell’Arma in congedo di Teramo (il Maresciallo Maggiore Pietro Piccioni per l’Anc e l’App. Antonio Di Nardo per l’ANFor).

Successivamente, alle 10.30, si è svolta una cerimonia alla presenza di parlamentari e delle più importanti autorità provinciali civili, religiose e militari, delle associazioni Combattentistiche e d’Arma, delle vittime del dovere, dei familiari dei caduti e delle vedove e degli orfani assistiti dall’Onaomac. Nutritissima è stata la partecipazione delle Amministrazioni Comunali.

Tra i Gonfaloni presenti, si fa particolare menzione di quello della Provincia di Teramo Medaglia D’Oro al Merito Civile, e dei Comuni di Martinsicuro e Civitella Del Tronto Medaglia di Bronzo al Merito Civile. Alla cerimonia hanno partecipato alcune realtà importanti del territorio provinciale quali la società sportiva “Amicacci” e Anfas ambedue di Giulianova, inoltre hanno partecipato scolaresche di scuole primarie e secondarie di Basciano, Cellino Attanasio e Alba Adriatica, studenti di scuole superiori di Teramo e studenti dell’università di Teramo.

Nel corso della cerimonia, iniziata con la resa degli onori al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo, Colonnello Pasquale Saccone, gli allievi del conservatorio “Gaetano Braga” di Teramo hanno eseguito l’Inno Nazionale, la “Fedelissima” marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri e la marcia “Parata d’eroi”. Successivamente è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Nel corso della trattazione sono stati analizzati da Saccone i dati relativi all’attività operativa dell’Arma di Teramo del 2022: si registra un leggero incremento dei reati predatori, sebbene, non ne sia derivato un particolare allarme sociale. La risposta dell’Arma dei Carabinieri, elaborata in sinergia con le altre Forze di Polizia, tuttavia, c’è, ed anche in termini concreti: si pensi, infatti, che, nel lasso temporale evidenziato, complessivamente, ben 227 persone sono state arrestate e 2.119 deferite in stato di libertà, con un incremento, rispetto all’anno precedente, rispettivamente del 37,6 % e del 10,8 %.

Al fine di rendere più efficace l’azione di contrasto alle diverse forme di criminalità, sono stati perseguiti, in stretta sinergia con i comparti di specialità dell’Arma obiettivi strategici in materia di indebita percezione del reddito di cittadinanza, emersione del lavoro nero, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dell’ambiente e della salute pubblica, recupero di importanti opere pittoriche, di arte sacra e archeologiche restituite alle loro comunità. Complessivamente, negli ultimi 12 mesi, sono state identificate 84.000 persone e controllati 56.700 veicoli, deferendo complessivamente 287 persone tra guida in stato di ebrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e per guida senza patente.

Infine sono state consegnate le ricompense ad alcuni militari che si sono distinti in servizio: Elogio concesso dal Comandante della Missione Addestrativa Italiana ” Somalia 10″ al Tenente Colonnello (ora Colonnello) Pasquale Saccone; Encomio Semplice concesso dal Comandante della “Missione Bilaterale di Supporto in Niger” al Capitano Danilo Ferella (ora Maggiore); encomio Semplice concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” al Capitano Danilo Ferella (ora Maggiore), Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Teramo; Encomio Semplice concesso dal Comandante della Missione Bilaterale di Supporto Bilaterale in Niger al Luogotenente Carica Speciale Mimmo Sammarco, addetto alla Stazione Carabinieri di Alba Adriatica; Elogio concesso dal Comandante del Reggimento Kfor Multinational Specialized Unit al Maresciallo Capo (ora Luogotenente) Camillo Monticelli, Capo Centrale Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Teramo; Elogio concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” al Vice Brigadiere Pellegrino Antonio, addetto alla Stazione Carabinieri di Valle Castellana; Compiacimento concesso dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo al Maresciallo Maggiore Marco Di Marco e al Brigadiere Capo Massimo Rubini, addetti al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo; Compiacimento concesso dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo al Vicebrigadiere Federico Spada, addetto alla Stazione Carabinieri di Pietracamela e ai Carabinieri Michele Pagliara e Luca Bozza, addetti alla Stazione Carabinieri di Nerito di Crognaleto; Compiacimento concesso dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo al Luogotenente Carica Speciale Francesco Farinaro Comandante della Stazione Carabinieri di Martinsicuro; Compiacimento concesso dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo al Maresciallo Ordinario Fabio Colombo Labriola, addetto alla Stazione Carabinieri di Giulianova e al Vicebrigadiere Daniele Carnevali, addetto all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Giulianova.

