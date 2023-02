ANNIVERSARIO INDIPENDENZA DEL KOSOVO: GRANDE FESTA ANCHE TRA COMUNITÀ ABRUZZESI

L’AQUILA – ll 17 febbraio 2008, il Kosovo proclamò unilateralmente la sua indipendenza dalla Serbia, nel rispetto del diritto internazionale e della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza Onu, come confermato dalla Corte internazionale di giustizia 22 luglio 2010.

Una giornata di festa, dunque, per i 662 residenti della comunità kosovara nella provincia dell’Aquila, concentrati fortemente nel comune di Celano con i 222 e solo 77 nel Capoluogo, per un totale a livello regionale di ben 1.165 residenti.

Una comunità ben integrata, con un’alta percentuale di persone ben inserite nel mondo del lavoro, in particolar modo nel settore edile con la ricostruzione post sisma, sia come mano d’opera che come piccole imprese edili.

“Oggi – sottolinea Abdula ‘Duli’ Salihi, presidente dell’associazione culturale Rilindja – nella giornata che celebra il 15/o anniversario dell’Indipendenza sono lieto di formulare a nome del sodalizio culturale che rappresento e mio personale, i migliori auguri di serenità e prosperità per tutti i kosovari ricordando i legami identitari che accomunano il popolo kossovaro, albanese e albanese della Macedonia del Nord. I cittadini kossovari stanno attraversando un periodo di forte disequilibrio e lottano per il mantenimento della loro identità nazionale, delle loro tradizioni e del loro patrimonio culturale”.

“Preoccupa- valuta Salihi – l’evoluzione del rapporto tra Serbia e Kosovo, soprattutto nei ultimi mesi, con l’esercito di entrambi in massima allerta. Auguriamo – conclude il presidente di Rilindja – a questa nazione afflitta da così tante difficoltà, di raggiungere al più presto un riconoscimento completo tale da aprire la strada per una futura adesione all’Unione europea”. Ad oggi sono 98 gli Stati membri dell’Onu su 193 a riconoscere il Kosovo, tra questi 22 dei 27 Paesi dell’ Unione Europea hanno riconosciuto l’indipendenza del Kosovo.

Tra gli altri Stati che ancora non riconoscono il Kosovo figurano la Serbia (che ritiene ancora il Kosovo una sua regione), la Federazione Russa, la Repubblica Popolare Cinese, insieme ai 5 membri dell’Ue (Spagna, Cipro, Grecia, Slovacchia e Romania).