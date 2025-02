ANNIVERSARIO MORTE DI D’ANNUNZIO: A PESCARA UN EVENTO NELLA CASA NATALE DEL VATE

PESCARA – “Maremaje. Le parole del silenzio”.

È il titolo della manifestazione organizzata per domani, primo marzo, in occasione dell’anniversario della morte di Gabriele d’Annunzio, alle ore 17, nella casa natale del Vate.

Un appuntamento promosso dai Musei archeologici nazionali di Chieti – Direzione Regionale Musei nazionali Abruzzo e curato da Franca Minnucci, con il patrocinio del Comune di Pescara, annuncia il vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota.

“Sarà ricordata la giornata in cui ci ha lasciato d’Annunzio, anche attraverso le testimonianze che arrivano dai giornali dell’epoca, rievocando i suoi ultimi istanti di vita e facendo emergere come è stata vissuta la sua scomparsa, l’impatto che ha avuto: un pomeriggio per rivivere il clima di quel primo marzo 1938, a Gardone Riviera”, spiega in una nota Minnucci che annuncia, per domani, anche la presentazione del libro di Franco Di Tizio “Gabriele d’Annunzio negli anni del Tramonto 1936-1938”, basato su testimonianze e ricerche storiche, sempre nell’ambito del pomeriggio organizzato in corso Manthoné.

La manifestazione si aprirà con i saluti istituzionali della direzione Musei e del sindaco di Pescara Carlo Masci per proseguire con letture sugli ultimi momenti di vita di d’Annunzio, affidate a Minnucci.

Alle 18 si potranno ascoltare canti e musiche dell’associazione Harmonia Mundi: si esibirà il soprano solista Patrizia Starinieri, con la direzione del maestro Elisabetta Fusco.

Saranno distribuiti i pani del consolo, preparati dalla campionessa italiana della cucina delle casalinghe Maria Angelucci. L’ingresso è libero.