ANNIVERSARIO POLIZIA: SIGISMONDI (FDI), “GRATITUDINE E ONORE AGLI UOMINI E LE DONNE IN DIVISA”

ROMA – “Nel 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, voglio esprimere la più sincera riconoscenza agli uomini e alle donne in divisa che ogni giorno garantiscono la sicurezza della nostra Nazione, con dedizione e spirito di sacrificio”.

Lo dichiara, in una nota, il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, componente della commissione Antimafia, Etelwardo Sigismondi.

“La Polizia di Stato non è solo un baluardo di legalità e giustizia ma anche una presenza vicina e umana, sempre al servizio dei cittadini. In questa occasione, il nostro pensiero va anche ai caduti, in particolare agli agenti delle scorte che hanno pagato con la vita il loro impegno per la difesa della democrazia e delle istituzioni. Il loro sacrificio rimane un monito per tutti noi: la sicurezza e la libertà della nostra comunità sono il frutto di un lavoro instancabile e di un coraggio quotidiano che non possiamo dare per scontati”.