ANNIVERSARIO SISMA 2009: IL 6 APRILE ARRIVA LA TORCIA DELLA PACE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

L’AQUILA – Il 6 Aprile, giornata del 13° anniversario del terremoto che nel 2009 ha colpito il circondario aquilano, la “Torcia della pace” giungerà a L’Aquila e alle ore 14.00 dinanzi alla Basilica di Collemaggio ci sarà il simbolico passaggio di consegna tra la Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione di Sulmona e quella della Casa Circondariale di L’Aquila per rappresentare le città simbolo di Papa Celestino V.

La torcia della pace è partita da Milano come simbolo di solidarietà, pace e fratellanza verso tutte le persone sofferenti e bisognose. Sta facendo il giro di tutte le regioni italiane con una staffetta città per città portata in bicicletta dal Personale di Polizia Penitenziaria fino a concludere il suo pellegrinaggio il 15 maggio 2022 in Piazza San Pietro a Roma dove riceverà la benedizione del Santo Padre durante l’Angelus.

Una iniziativa nata dal Comandante della Polizia Penitenziaria di Milano-Opera per sensibilizzare le persone sul tema della pace, diffondere un messaggio di solidarietà tutta l’Italia, nonché sensibilizzare la comunità sul tema della funzione particolarmente delicata e complessa del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che nelle carceri italiane ogni giorno vi operano, soprattutto in un momento in cui la stessa Polizia Penitenziaria ha sofferto vicissitudini poco gradevoli.

Successivamente la torcia sarà portata congiuntamente dai due gruppi e scortata dal Personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale, transiterà alla Villa Comunale e raggiungerà la Casa dello Studente ove verrà reso omaggio alle 309 vittime del terremoto.

Seguirà in direzione Corso Vittorio Emanuele Il, transitando per Piazza Duomo e alle 14.30 circa arriverà avanti la Basilica di San Bernardino ove verrà accolta, dalle Autorità civili della Regione Abruzzo e del Comune di L’Aquila, dal Direttore e dal Comandate della Casa Circondariale di L’Aquila, da una rappresentanza di alunni dell’Istituto comprensivo “Gianni Rodari” di Sassa di L’Aquila e da una rappresentanza dell’AVIS di L’Aquila. All’interno della Basilica la torcia riceverà la Benedizione da S. E. Mons. Antonio D’Angelo, Vescovo Ausiliare de L’Aquila e dal Cappellano del carcere Fra Francesco Lo Presti. Al termine la torcia raggiungerà la Casa Circondariale di L’Aquila ove resterà fino al giorno 08 Aprile, per omaggiare tutti gli operatori della Casa Circondariale.

Alle ore 8.00 dell’8 Aprile la torcia partirà da San Pietro alla Jenca in onore di Sua Santità Giovanni Paolo II e scortata dai ciclo amatori della Polizia Penitenzia di L’Aquila, transitando per la strada statale delle Capannelle, raggiungerà il Santuario di San Gabriele ove sarà consegnata alla Polizia Penitenziaria di Teramo.